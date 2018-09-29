«Снова Нибиру»: Странная вспышка замечена в отражении скафандра космонавта NASA

Некоторые независимые эксперты считают, что сотрудники NASA знают о существовании планеты «Х», однако делиться подобной информацией с человечеством не спешат. Космонавты якобы следят за поведением загадочной планеты сутки напролет, но упорно об этом молчат. Чтобы не быть голословными, уфологи взяли в качестве примера один из снимков, полученных американским ведомством из космоса. На нем запечатлен астронавт, скафандр которого отражает странную вспышку в космосе. Приверженцы теории заговора уверяют, что космонавту удалось встретиться с Нибиру «лицом к лицу». Кроме того, уфологи убеждены, что планета «Х» стремительно движется к Земле.Теоретики заговора продолжают утверждать о смертельной опасности Нибиру, несущей прямую угрозу всему человечеству. Эксперты убеждены, что, даже если загадочная планета не уничтожит Землю в процессе прямого столкновения, то нанесет ей непоправимый ущерб в виде природных катаклизмов.Официальные ученые со своей стороны утверждают, что никакой Нибиру на самом деле не существует, а, следовательно, и угрозы тоже никакой.