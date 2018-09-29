Виктория Дайнеко и её отец стали жертвами автомобильных воров

По словам знаменитости, воры прокрались во двор парковки, где стояли транспортные средства и сняли с них шильдики, фирменную символику, а также датчики парковки. Виктория Дайнеко обратилась к преступникам и объяснила им, что их поступок не принесёт выгоды. Продать украденное окажется сложным предприятием, так как владельцы дорогих немецких автомобилей не станут покупать с рук у сомнительных людей подобную продукцию. Если владельцу Mercedes-Benz что-то необходимо, он отправляется в официальный сервисный центр. Также певица добавила, "Жигули" не станут иномаркой только лишь из-за приклеенного шильдика.Подписчики поддержали хозяйку аккаунта, назвав такое мелкое воровство недостойным поступком. Тем не менее, некоторые раскритиковали артистку за пост. По их мнению, она могла бы не так публично проявлять свои негативные эмоции, ведь потеря невелика.