В сети опубликован список не поддерживающих прошивку MIUI смартфонов Xiaomi

Производители Xiaomi выпускают их только для пользования на внутреннем рынке. Россияне, активно покупающие эти смартфоны, вывозят их из страны, в связи с этим разработчики ввели новинку в своих аппаратах. В социальной сети был опубликован список, в котором 20 моделей смартфонов Xiaomi не могут поддерживать разблокировку.Китайские производители обращают внимание пользователей на то, что в случае не легальной прошивки телефон перестанет работать и полностью снимается с гарантийного обслуживания. Это относится и к тем смартфонам, которые были куплены на территории Китая и ранее могли прошиваться.