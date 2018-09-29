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В сети опубликован список не поддерживающих прошивку MIUI смартфонов Xiaomi

В сети опубликован список, в котором 20 смартфонов Xiaomi не поддерживают прошивку MIUI. Этим методом производитель решил бороться с россиянами, которые вывозят аппараты из Китая.

В сети опубликован список не поддерживающих прошивку MIUI смартфонов Xiaomi


Производители Xiaomi выпускают их только для пользования на внутреннем рынке. Россияне, активно покупающие эти смартфоны, вывозят их из страны, в связи с этим разработчики ввели новинку в своих аппаратах. В социальной сети был опубликован список, в котором 20 моделей смартфонов Xiaomi не могут поддерживать разблокировку.

В сети опубликован список не поддерживающих прошивку MIUI смартфонов Xiaomi


Китайские производители обращают внимание пользователей на то, что в случае не легальной прошивки телефон перестанет работать и полностью снимается с гарантийного обслуживания. Это относится и к тем смартфонам, которые были куплены на территории Китая и ранее могли прошиваться.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:57

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