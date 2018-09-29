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Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL
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Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL

Эксперты сравнили камеры на смартфонах iPhone Xs Max, Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL, презентованных в текущем году. По словам специалистов, записывающие устройства разных девайсов сопоставимы с профессиональными фотоаппаратами, но имеют собственные характерные особенности.

Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL


iPhone XS Max эксперты назвали лидером по качеству снимков. Причиной этому послужило наличие более современной и гибкой утилиты в программном обеспечении, которая отвечает за обработку фотографий в режиме реального времени. Samsung Galaxy Note 9 получил дополнительный объектив, отвечающий за четкость снимков, но в цветопередаче он все же проигрывает «яблочному устройству».

Pixel 2 XL имеет самое большое разрешение, ввиду чего является лидером по качеству снимков. В то же время, он существенно уступает остальным устройствам по скорости фокусировки и балансу белого.


 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:55

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