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"Платье вместо трусов": Поклонники раскритиковали Настю Каменских за откровенный наряд

Украинскую pop и R’n’B исполнительницу Настю Каменских раскритиковали в Instagram. Откровенный наряд вызвал бурю пересудов среди читателей ее блога.

"Платье вместо трусов": Поклонники раскритиковали Настю Каменских за откровенный наряд


Не так давно Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в прозрачном одеянии. Платье скорее похоже на купальник, который сверху «прикрыт» черной прозрачной сеткой. Читатели блога артистки разделились на два лагеря – критиков и тех, кто поддержал исполнительницу.
Некоторые из критиков достаточно резко прокомментировали внешний вид певицы, мол, опять платье вместо трусов хочешь выдать.

Другие отметили, что платье «ущербное», и все же стоит заменить человека, отвечающего за костюмы артистки. Но среди недовольных читателей оказались и истинные поклонники Насти Каменских, которые всецело поддержали выбор наряда, и по их мнению те, кто так резко критикует, это просто завистники.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:01

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