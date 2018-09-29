"Платье вместо трусов": Поклонники раскритиковали Настю Каменских за откровенный наряд

Не так давно Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в прозрачном одеянии. Платье скорее похоже на купальник, который сверху «прикрыт» черной прозрачной сеткой. Читатели блога артистки разделились на два лагеря – критиков и тех, кто поддержал исполнительницу.Некоторые из критиков достаточно резко прокомментировали внешний вид певицы, мол, опять платье вместо трусов хочешь выдать.Другие отметили, что платье «ущербное», и все же стоит заменить человека, отвечающего за костюмы артистки. Но среди недовольных читателей оказались и истинные поклонники Насти Каменских, которые всецело поддержали выбор наряда, и по их мнению те, кто так резко критикует, это просто завистники.