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Самый маленький кроссовер Audi SQ2 оснастили 300-сильным мотором

Немецкий автобренд Audi представил выход «заряженной» версии кроссовера Q2. Самый маленький внедорожник SQ2 оснащен 300-сильным мотором, а также подвеской со спортивными составляющими.

Самый маленький кроссовер Audi SQ2 оснастили 300-сильным мотором


Руководители компании заявили, что самый маленький кроссовер Audi SQ2 в представленной линии общественность сможет лицезреть 2 октября во время ежегодного Парижского автосалона. Все желающие будут иметь возможность познакомиться с улучшенной новинкой, несмотря на то, что некоторые технические особенности и параметры известны уже сегодня. Ключевой новинкой в представленном авто будет 300-сильный наддувный мотор V4, который способен разогнать машину за 4,8 секунды до первой сотни. Крутящий момент при этом достигнет 400 Нм. Скорость кроссовера может достигнуть отметки 250 км/ч.

Кроме всего, изменится конструкция подвески. Конструкторы снизили дорожный просвет не более, чем на 20 миллиметров, а также установили спортивные тормоза. Изменениям подвергся и дизайн кузова. Стоимость Audi SQ2 пока не озвучили, однако за отдельную плату автовладелец может рассчитывать на абсолютно электронную приборную модель с проекционным дисплеем, а также 8,3-дюймовым экраном мультимедийного центра.


 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:41

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