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В России модели Lada Vesta Sport и XRay Cross появятся осенью 2018 года

«АвтоВАЗ» в рамках Московского международного автосалона презентовал ряд перспективных моделей, включая Lada Vesta Sport, а также XRay Cross. Поздней представители автоконцерна сообщили, что модели в России появятся уже осенью 2018 года.

В России модели Lada Vesta Sport и XRay Cross появятся осенью 2018 года


Ян Птачек, являющийся вице-президентом «АвтоВАЗа» по реализациям сообщил о скором начале продаж новых версий транспортных средств. Об этом информируют московские массмедиа. В свою очередь «заряженная» вариация Vesta Sport, а также XRay Cross к дилерам должна поступить в ноябре. Lada Vesta Sport в кузове седан в базовой комплектации будет расцениваться в 900 000 -910 000 рублей. «Люксовая» версия может предлагаться больше чем за 1 000 000 рублей. Вследствие этого модель может стать на сегодняшний день самой дорогой машиной в линейке Lada.

Эксперты считают, что хэтчбек XRay Cross может оказаться также не дешёвым вариантом. Анализ сделали специалисты, которые изучили цены на пятидверную версию кросс-универсал Vesta, а также седан версии Cross. Между тем в ноябре ожидают «люксовые» варианты транспортных средств.


 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:51

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