Супруга Владимира Кузьмина: «Алла Пугачёва ждала от него ребёнка»

С первой женой Татьяной Владимир Кузьмин прожил в браке 13 лет, она по совместительству выступала автором популярных песен музыканта. За время семейной жизни у пары появилось трое детей – две дочери и сын. Однако старшая дочь и сын погибли, что для женщины стало настоящей трагедией, в живых осталась только младшая дочка Соня.Бывшая супруга Кузьмина рассказала на телепрограмме «ДНК», что причиной распада их семьи стала Алла Пугачёва, с которой у певца в молодости завязался бурный роман. По словам экс-жены Татьяны, творчество своей соперницы она всегда уважала, но неверность мужу простить не смогла. При этом женщина заявила, что от её супруга Примадонна российского шоу-бизнеса была беременна неоднократно, но доказать свои слова она смогла.