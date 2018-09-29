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Супруга Владимира Кузьмина: «Алла Пугачёва ждала от него ребёнка»

Первая супруга Владимира Кузьмина в интервью с журналистами рассказала о том, что Алла Пугачёва в своё время ждала от музыканта ребёнка. Стоит отметить, что у представительниц прекрасного пола певец всегда пользовался особым вниманием.

Супруга Владимира Кузьмина: «Алла Пугачёва ждала от него ребёнка»


С первой женой Татьяной Владимир Кузьмин прожил в браке 13 лет, она по совместительству выступала автором популярных песен музыканта. За время семейной жизни у пары появилось трое детей – две дочери и сын. Однако старшая дочь и сын погибли, что для женщины стало настоящей трагедией, в живых осталась только младшая дочка Соня.

Бывшая супруга Кузьмина рассказала на телепрограмме «ДНК», что причиной распада их семьи стала Алла Пугачёва, с которой у певца в молодости завязался бурный роман. По словам экс-жены Татьяны, творчество своей соперницы она всегда уважала, но неверность мужу простить не смогла. При этом женщина заявила, что от её супруга Примадонна российского шоу-бизнеса была беременна неоднократно, но доказать свои слова она смогла.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:05

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