Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao AI

Производитель разместит кнопку Xiao AI на боковой грани. При её активации запускается голосовой помощник, реагирующий на жесты и команды голосом. По двойному клику начинает работать фронтальная камера. Подобная функция уже применяется в аппаратах Google Assistant и Samsung с Bixby.Кнопку Xiao AI получат модели Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3. Официально Xiaomi LEX будет представлен в 2019 году, а анонс Xiaomi Mi Mix 3 пройдёт уже в октябре этого года. Производитель предупреждает, что технические параметры аппаратов ещё могут меняться. Цена на них пока не установлена.