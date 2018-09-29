Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao AI
Смартфоны Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат функциональную кнопку Xiao AI, которая отвечает за вызов голосового помощника. Официально телефоны ещё не представлены, поэтому их параметры могут меняться.
Производитель разместит кнопку Xiao AI на боковой грани. При её активации запускается голосовой помощник, реагирующий на жесты и команды голосом. По двойному клику начинает работать фронтальная камера. Подобная функция уже применяется в аппаратах Google Assistant и Samsung с Bixby.
Кнопку Xiao AI получат модели Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3. Официально Xiaomi LEX будет представлен в 2019 году, а анонс Xiaomi Mi Mix 3 пройдёт уже в октябре этого года. Производитель предупреждает, что технические параметры аппаратов ещё могут меняться. Цена на них пока не установлена.
Производитель разместит кнопку Xiao AI на боковой грани. При её активации запускается голосовой помощник, реагирующий на жесты и команды голосом. По двойному клику начинает работать фронтальная камера. Подобная функция уже применяется в аппаратах Google Assistant и Samsung с Bixby.
Кнопку Xiao AI получат модели Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3. Официально Xiaomi LEX будет представлен в 2019 году, а анонс Xiaomi Mi Mix 3 пройдёт уже в октябре этого года. Производитель предупреждает, что технические параметры аппаратов ещё могут меняться. Цена на них пока не установлена.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:23