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Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao AI

Смартфоны Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат функциональную кнопку Xiao AI, которая отвечает за вызов голосового помощника. Официально телефоны ещё не представлены, поэтому их параметры могут меняться.

Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao AI


Производитель разместит кнопку Xiao AI на боковой грани. При её активации запускается голосовой помощник, реагирующий на жесты и команды голосом. По двойному клику начинает работать фронтальная камера. Подобная функция уже применяется в аппаратах Google Assistant и Samsung с Bixby.

Кнопку Xiao AI получат модели Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3. Официально Xiaomi LEX будет представлен в 2019 году, а анонс Xiaomi Mi Mix 3 пройдёт уже в октябре этого года. Производитель предупреждает, что технические параметры аппаратов ещё могут меняться. Цена на них пока не установлена.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:23

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