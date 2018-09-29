Брэд Питт завещал 250 млн долларов своим детям

На протяжении двух лет одна из самых красивых пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли пытаются оформить развод, в процессе которого пытаются всячески очернить друг друга в глазах общественности. Вероятно, делают они это с одной лишь целью – выбить опеку над детьми для себя. К единому решению артисты пока не пришли.Тем временем 54-летний актер составил завещание, решив обезопасить свое немалое состояние от Анджелины Джоли, об этом СМИ рассказал инсайдер. Он также сообщил, что Бред Питт намерен защитить свои деньги, которые останутся у него после того, как он отдаст экс-супруге ее часть имущества после развода, а также средства на содержание наследников. Все сбережения, размер которых составляет 250 млн долларов, он завещал всем своим шестерым детям.Поклонники кинозвезды удивлены его поступком, ведь актеру всего лишь 54 года.