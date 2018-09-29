Брэд Питт завещал 250 млн долларов своим детям
Известный голливудский актер Брэд Питт завещал 250 млн долларов всем своим шестерым детям. Примечательно, что при этом он намерен защитить капитал от своей супруги Анджелины Джоли, с которой у него продолжается бракоразводный процесс вот уже два года.
На протяжении двух лет одна из самых красивых пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли пытаются оформить развод, в процессе которого пытаются всячески очернить друг друга в глазах общественности. Вероятно, делают они это с одной лишь целью – выбить опеку над детьми для себя. К единому решению артисты пока не пришли.
Тем временем 54-летний актер составил завещание, решив обезопасить свое немалое состояние от Анджелины Джоли, об этом СМИ рассказал инсайдер. Он также сообщил, что Бред Питт намерен защитить свои деньги, которые останутся у него после того, как он отдаст экс-супруге ее часть имущества после развода, а также средства на содержание наследников. Все сбережения, размер которых составляет 250 млн долларов, он завещал всем своим шестерым детям.
Поклонники кинозвезды удивлены его поступком, ведь актеру всего лишь 54 года.
На протяжении двух лет одна из самых красивых пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли пытаются оформить развод, в процессе которого пытаются всячески очернить друг друга в глазах общественности. Вероятно, делают они это с одной лишь целью – выбить опеку над детьми для себя. К единому решению артисты пока не пришли.
Тем временем 54-летний актер составил завещание, решив обезопасить свое немалое состояние от Анджелины Джоли, об этом СМИ рассказал инсайдер. Он также сообщил, что Бред Питт намерен защитить свои деньги, которые останутся у него после того, как он отдаст экс-супруге ее часть имущества после развода, а также средства на содержание наследников. Все сбережения, размер которых составляет 250 млн долларов, он завещал всем своим шестерым детям.
Поклонники кинозвезды удивлены его поступком, ведь актеру всего лишь 54 года.
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:09