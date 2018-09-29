Эксперты: В iPhone XS Max есть пропавшая из iPhone X функция Display Zoom
Функция Display Zoom обнаружена в смартфоне iPhone XS Max. Раньше эта программа находилась в iPhone X, которую она получила от iPhone 6 Plus.
По словам экспертов, возможности iPhone почти не зависят от технических характеристик телефонов от Apple. Впервые функция Display Zoom была установлена в iPhone 6 Plus. Она значительно увеличивала размер интерфейса iOS, делая изображение на весь экран. Но функция, почему то пропала из смартфона, что довольно сильно огорчило пользователей. Недавно Display Zoom обнаружена в смартфоне iPhone XS Max. У модели увеличился объём информации. Если положить гаджет горизонтально, он напомнит компактный планшет.
Для включения функции Display Zoom пользователю необходимо перейти в «настройки», далее в «Дисплей и яркость». Производители полагают, что при увеличении количества элементов на рабочей поверхности смартфона, поклонникам станет намного удобнее пользоваться iPhone от Apple.
По словам экспертов, возможности iPhone почти не зависят от технических характеристик телефонов от Apple. Впервые функция Display Zoom была установлена в iPhone 6 Plus. Она значительно увеличивала размер интерфейса iOS, делая изображение на весь экран. Но функция, почему то пропала из смартфона, что довольно сильно огорчило пользователей. Недавно Display Zoom обнаружена в смартфоне iPhone XS Max. У модели увеличился объём информации. Если положить гаджет горизонтально, он напомнит компактный планшет.
Для включения функции Display Zoom пользователю необходимо перейти в «настройки», далее в «Дисплей и яркость». Производители полагают, что при увеличении количества элементов на рабочей поверхности смартфона, поклонникам станет намного удобнее пользоваться iPhone от Apple.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:27