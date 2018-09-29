Эксперты: В iPhone XS Max есть пропавшая из iPhone X функция Display Zoom

По словам экспертов, возможности iPhone почти не зависят от технических характеристик телефонов от Apple. Впервые функция Display Zoom была установлена в iPhone 6 Plus. Она значительно увеличивала размер интерфейса iOS, делая изображение на весь экран. Но функция, почему то пропала из смартфона, что довольно сильно огорчило пользователей. Недавно Display Zoom обнаружена в смартфоне iPhone XS Max. У модели увеличился объём информации. Если положить гаджет горизонтально, он напомнит компактный планшет.Для включения функции Display Zoom пользователю необходимо перейти в «настройки», далее в «Дисплей и яркость». Производители полагают, что при увеличении количества элементов на рабочей поверхности смартфона, поклонникам станет намного удобнее пользоваться iPhone от Apple.