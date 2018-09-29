В Ростовской области на ходу загорелся легковой автомобиль

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 ехал в гору, в этот момент его машина воспламенилась. Мужчина не растерялся и вовремя покинул объятое пламенем транспортное средство. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно потушили огонь. Однако от легкового автомобиля к тому моменту практически ничего не осталось.К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. По каким причинам случилось возгорание машины, будут выяснять эксперты МЧС.