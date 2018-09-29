АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за входа на рынок крупных инвесторов

Курс биткоина может взлететь вследствие постепенного входа на современный рынок крупных инвесторов. Многие компании уже сейчас для себя рассматривают такую возможность.

Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за входа на рынок крупных инвесторов


По мнению финансового консультанта Алексея Половинкина, следующая волна станет более значительной. Курс биткоина в конце 2017 года смог перейти отметку в $20 000 потом он упал до $4 000. Согласно прогнозам А. Половинкина следующая волна увеличит биткоин до $40 000. С этим согласны не все эксперты современных финансовых рынков. Единственным фактором, по которому можно строить прогнозы, является возможная легализация биткоина, использование криптовалют крупными фирмами как инвестиционный инструмент. Майк Новограц, являющийся основателем банка Galaxy Digital, отмечает, что на рынке сейчас наблюдается именно такая тенденция. По его словам, на сегодняшний день можно увидеть, как в рынок входят институциональные инвесторы. Новограц считает, что массовое принятие криптовалют приведет к увеличению расценок цифровых активов.

Согласно предположению Владимира Мазуренка, в ближайшее время не следует ожидать значительных колебаний. По мнению эксперта в будущем возможно появление новых криптовалют, которые будут выпускать Центробанки. В данном случае новые технологии обеспечат реформирование существующей денежной системы. Мазуренко сомневается, что эту нишу сможет занять биткоин.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao
Брэд Питт завещал 250 млн долларов своим детям
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy
На орбите Земли во время урагана «Флоренс»
Самый маленький кроссовер Audi SQ2 оснастили
Эксперты: В iPhone XS Max есть пропавшая из
Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за
LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+
В Ростовской области на ходу загорелся легковой
Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут
Риту Дакоту в Греции настиг ураган
Рендеры смартфона Google Pixel 3 XL в трёх цветах
Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета
«Инфаркт и три реанимации»: Стас Пьеха чудом
Компания Samsung представила «умные» часы Galaxy
Автомобилисты получат электронные паспорта
Ученые: Выделение будущих боссов в компаниях
Эвелина Бледанс рассказала о тяжелой утрате -
Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь
ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0
“Балерина без головы”: Волочкова показала
Компактный кроссовер Audi Q2 обзавелся
Учёные: Пыль на спутниках Марса опасна для
Россия планирует к 2030 году построить на
Астрономы начали поиск инопланетян в соседней
Учёные: Проблемы с почками могут
Учёные установили срок существования Вселенной
«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева
Татьяна Устинова рассказала, как ей удалось
Исаак Ньютон спрятал в своих научных трудах «дату
Просмотреть все новости