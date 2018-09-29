Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за входа на рынок крупных инвесторов

По мнению финансового консультанта Алексея Половинкина, следующая волна станет более значительной. Курс биткоина в конце 2017 года смог перейти отметку в $20 000 потом он упал до $4 000. Согласно прогнозам А. Половинкина следующая волна увеличит биткоин до $40 000. С этим согласны не все эксперты современных финансовых рынков. Единственным фактором, по которому можно строить прогнозы, является возможная легализация биткоина, использование криптовалют крупными фирмами как инвестиционный инструмент. Майк Новограц, являющийся основателем банка Galaxy Digital, отмечает, что на рынке сейчас наблюдается именно такая тенденция. По его словам, на сегодняшний день можно увидеть, как в рынок входят институциональные инвесторы. Новограц считает, что массовое принятие криптовалют приведет к увеличению расценок цифровых активов.Согласно предположению Владимира Мазуренка, в ближайшее время не следует ожидать значительных колебаний. По мнению эксперта в будущем возможно появление новых криптовалют, которые будут выпускать Центробанки. В данном случае новые технологии обеспечат реформирование существующей денежной системы. Мазуренко сомневается, что эту нишу сможет занять биткоин.