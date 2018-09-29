Рендеры смартфона Google Pixel 3 XL в трёх цветах выложили в Сеть

Блогер Уокар Хан, известный по рендерам на новые смартфоны, рассказал пользователям о том, что Google Pixel 3 XL выйдет в трёх цветах, а не двух, как это было с моделью Pixel 2 XL. В устройствах чёрного и мятного цвета кнопки выполнены в тон с корпусом, а у белой модели эта деталь оранжевой расцветки.Задняя панель девайса создана полностью из стекла в двух цветах. Также на задней панели смартфона имеется дактилоскопический датчик и одинарная камера, а его дисплей выполнен с широким вырезом и с увеличенной, по современным меркам, нижней рамкой. Официальная презентация моделей Google Pixel 3 и Pixel 3 XL состоится 9 октября.