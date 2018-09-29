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«Инфаркт и три реанимации»: Стас Пьеха чудом остался жив

Российский певец Стас Пьеха в одной из популярных передач признался в том, что страдал от наркозависимости. Артист также рассказал, что чудом остался жив, ведь он пережил инфаркт и три реанимации.

«Инфаркт и три реанимации»: Стас Пьеха чудом остался жив


Гостем очередного выпуска телепередачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым стал известный российский певец Стас Пьеха. В беседе с ведущим артист рассказал о своей жизни, которую не мог бы назвать идеальной. С раннего детства он появлялся в светском обществе, позднее завел знакомства со многими знаменитостями. Среди обывателей немало тех, кто завидовал внуку Эдиты Пьехи, часто представляя себя на его месте, ведь они были убеждены, что детство Стаса Пьехи было сказочным.

Однако, по словам самого артиста, довольно продолжительное время он не знал, что такое семья, чувствуя себя очень одиноким. Свое детство Пьеха провел в окружении домработниц, тогда как его бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно были на гастролях, не имея возможности уделять ребенку необходимое внимание.

Певец признался, что довольно рано попробовал вкус табака и алкоголя. За ними последовали наркотические вещества. Запрещенные средства давали облегчение молодому артисту, который все время жил в напряжении из-за того, что чувствовал себя обязанным кому-то что-то доказать.

На первых порах его покрывали домработницы. Однако зависимость молодого человека стала заметна его семье, когда он перешел на тяжелые наркотики. Сам Стас Пьеха, признается, что из-за пагубной привычки у него было три реанимации и инфаркт, поэтому то, что он еще жив – абсолютное чудо.

Артист все же победил зависимость, просидев два года в четырех стенах своей квартиры. Он снова стал заниматься музыкой, что стало для него спасением. Сейчас ему легче избегать соблазнов, однако Пьеха до сих пор ведет борьбу с самим собой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:47

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