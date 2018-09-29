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Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут добраться до Земли

По мнению учёных, пришельцы существуют, однако до Земли им вряд ли удастся добраться. Сложно представить, каким должен быть корабль, который сможет преодолеть межзвёздное путешествие.

Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут добраться до Земли


Тема инопланетного разума не даёт покоя учёным с того момента, как была открыта первая планета и появилась теория о существовании мироздания. Сегодня есть много различных версий, которые объясняют наличие внеземных цивилизаций, но ни одна из них не получила подтверждений. В связи с этим все разговоры о пришельцах рассматриваются в теоретической плоскости.

По этому поводу своё мнение недавно высказал американский учёный Кен Копчински – глава Астрономического общества Таллахасси. По мнению специалиста, гуманоиды существуют, но до Земли они никогда не доберутся. Учёный отметил, что до ближайшей звезды Альфа Центавра расстояние от Земли составляет более 4 световых лет, вряд ли людям или другим разумным существам удастся создать корабль, способный преодолеть столь огромное расстояние.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:45

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