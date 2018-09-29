Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут добраться до Земли

Тема инопланетного разума не даёт покоя учёным с того момента, как была открыта первая планета и появилась теория о существовании мироздания. Сегодня есть много различных версий, которые объясняют наличие внеземных цивилизаций, но ни одна из них не получила подтверждений. В связи с этим все разговоры о пришельцах рассматриваются в теоретической плоскости.По этому поводу своё мнение недавно высказал американский учёный Кен Копчински – глава Астрономического общества Таллахасси. По мнению специалиста, гуманоиды существуют, но до Земли они никогда не доберутся. Учёный отметил, что до ближайшей звезды Альфа Центавра расстояние от Земли составляет более 4 световых лет, вряд ли людям или другим разумным существам удастся создать корабль, способный преодолеть столь огромное расстояние.