Автомобилисты получат электронные паспорта транспортных средств

Несмотря на то, что выдача ЭП отсрочена на год, ТС с ними появятся на дорогах в ближайшем будущем.К введению нового порядка власти готовились несколько лет, в течение которых была разработана информационная система, куда будут внесены все данные об авто.Введение ЭПТС откладывали неоднократно откладывали. Правила регистрации ТС были изменены приказом МВД № 399. Авто с ЭПТС будут ставить на учет с 1 ноября 2019 года при ввозе машины из-за рубежа или покупке новой.Что касается уже зарегистрированных транспортных средств, то менять традиционный бумажный ПТС их владельцев не обяжут.