Автомобилисты получат электронные паспорта транспортных средств
В РФ с 6 октября вступает в силу новый порядок регистрации транспортных средств. Приказ МВД № 399 гласит о том, что таможенники и производители теперь будут обязаны выдавать автомобилистам электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС).
Несмотря на то, что выдача ЭП отсрочена на год, ТС с ними появятся на дорогах в ближайшем будущем.
К введению нового порядка власти готовились несколько лет, в течение которых была разработана информационная система, куда будут внесены все данные об авто.
Введение ЭПТС откладывали неоднократно откладывали. Правила регистрации ТС были изменены приказом МВД № 399. Авто с ЭПТС будут ставить на учет с 1 ноября 2019 года при ввозе машины из-за рубежа или покупке новой.
Что касается уже зарегистрированных транспортных средств, то менять традиционный бумажный ПТС их владельцев не обяжут.
Несмотря на то, что выдача ЭП отсрочена на год, ТС с ними появятся на дорогах в ближайшем будущем.
К введению нового порядка власти готовились несколько лет, в течение которых была разработана информационная система, куда будут внесены все данные об авто.
Введение ЭПТС откладывали неоднократно откладывали. Правила регистрации ТС были изменены приказом МВД № 399. Авто с ЭПТС будут ставить на учет с 1 ноября 2019 года при ввозе машины из-за рубежа или покупке новой.
Что касается уже зарегистрированных транспортных средств, то менять традиционный бумажный ПТС их владельцев не обяжут.
Авто / Главные новости
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:19