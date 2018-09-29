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Автомобилисты получат электронные паспорта транспортных средств

В РФ с 6 октября вступает в силу новый порядок регистрации транспортных средств. Приказ МВД № 399 гласит о том, что таможенники и производители теперь будут обязаны выдавать автомобилистам электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС).

Автомобилисты получат электронные паспорта транспортных средств


Несмотря на то, что выдача ЭП отсрочена на год, ТС с ними появятся на дорогах в ближайшем будущем.

К введению нового порядка власти готовились несколько лет, в течение которых была разработана информационная система, куда будут внесены все данные об авто.

Введение ЭПТС откладывали неоднократно откладывали. Правила регистрации ТС были изменены приказом МВД № 399. Авто с ЭПТС будут ставить на учет с 1 ноября 2019 года при ввозе машины из-за рубежа или покупке новой.

Что касается уже зарегистрированных транспортных средств, то менять традиционный бумажный ПТС их владельцев не обяжут.


 
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Авто / Главные новости
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:19

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