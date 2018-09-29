На орбите Земли во время урагана «Флоренс» заметили НЛО в виде змеи

Во время наблюдения за ураганом «Флоренс» с земной орбиты специалисты заметили НЛО, напоминающий змею, объект парил над Землёй прямо напротив камеры МКС. На кадрах отчётливо видно облака урагана и странный объект. Конспирологи удивлены тем, что в NASA никак не отреагировали на инцидент, специалисты считают, что в космическом агентстве прекрасно знают о пришельцах, но разглашать эту информацию не спешат.Стоит напомнить, что атлантический ураган «Флоренс» был сформирован 31 августа, а распался 19 августа. Он обрушился на юго-восточное побережье Соединённых штатов и нанёс огромный ущерб, оценивающийся в 38-50 миллиардов долларов, а также за время стихии погибло 48 человек.