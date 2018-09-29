АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

На орбите Земли во время урагана «Флоренс» заметили НЛО в виде змеи

На орбите Земли во время урагана «Флоренс» специалисты заметили НЛО в виде змеи. По мнению уфологов, иноземные гости могли проникнуть на нашу планету, прикрываясь мощной стихией.

На орбите Земли во время урагана «Флоренс» заметили НЛО в виде змеи


Во время наблюдения за ураганом «Флоренс» с земной орбиты специалисты заметили НЛО, напоминающий змею, объект парил над Землёй прямо напротив камеры МКС. На кадрах отчётливо видно облака урагана и странный объект. Конспирологи удивлены тем, что в NASA никак не отреагировали на инцидент, специалисты считают, что в космическом агентстве прекрасно знают о пришельцах, но разглашать эту информацию не спешат.

Стоит напомнить, что атлантический ураган «Флоренс» был сформирован 31 августа, а распался 19 августа. Он обрушился на юго-восточное побережье Соединённых штатов и нанёс огромный ущерб, оценивающийся в 38-50 миллиардов долларов, а также за время стихии погибло 48 человек.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao
Брэд Питт завещал 250 млн долларов своим детям
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy
На орбите Земли во время урагана «Флоренс»
Самый маленький кроссовер Audi SQ2 оснастили
Эксперты: В iPhone XS Max есть пропавшая из
Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за
LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+
В Ростовской области на ходу загорелся легковой
Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут
Риту Дакоту в Греции настиг ураган
Рендеры смартфона Google Pixel 3 XL в трёх цветах
Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета
«Инфаркт и три реанимации»: Стас Пьеха чудом
Компания Samsung представила «умные» часы Galaxy
Автомобилисты получат электронные паспорта
Ученые: Выделение будущих боссов в компаниях
Эвелина Бледанс рассказала о тяжелой утрате -
Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь
ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0
“Балерина без головы”: Волочкова показала
Компактный кроссовер Audi Q2 обзавелся
Учёные: Пыль на спутниках Марса опасна для
Россия планирует к 2030 году построить на
Астрономы начали поиск инопланетян в соседней
Учёные: Проблемы с почками могут
Учёные установили срок существования Вселенной
«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева
Татьяна Устинова рассказала, как ей удалось
Исаак Ньютон спрятал в своих научных трудах «дату
Просмотреть все новости