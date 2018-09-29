Компания Samsung представила «умные» часы Galaxy Watch Golf Edition

Дополнение в гаджете оказывает поддержку их обладателю в процессе игры, ведя подсчет всех ударов в игре. Приложение также показывает расстояние до лунки, а также направление к ней, при этом все достигнутые результаты сохраняются. По мнению экспертов, новинка будет крайне полезной для любителей игры в гольф. «Умные часы» Galaxy Watch Golf Edition функционируют на протяжении трех раундов при полной зарядке аккумулятора.Стоимость смарт часов составляет $ 350 за 42-мм версию. Что касается изделия, имеющего размеры 46 мм, то оно предложено к продаже за 410 американских долларов. В 2017 году Samsung сделала аналогичный маркетинговый ход, представив «умные» часы Samsung Gear S3 Golf Edition.