Эвелина Бледанс рассказала о тяжелой утрате - эксперте Викторе Колкутине

О случившемся Эвелина Бледанс сообщила своим поклонникам посредством публикации в Instagram. В частности, она подчеркнула, что в новом выпуске шоу “Человек-невидимка” они с гостями попрощаются с Виктором Колкутиным. Последний являлся криминалистом и занимал место эксперта на программе. В подписи к посту телеведущая отметила, что всем членам команды, работающей над передачей, будет не хватать покойного. “Земля ему пухом”, — заключила Бледанс. При этом она добавила, что гостьей студии окажется Дана Борисова, в компании которой она позирует на фото.В комментариях многочисленные фолловеры начали выражать знаменитости свои соболезнования относительно тяжелой утраты. Многие отметили, что Колкутин казался им достаточно умным мужчиной, а некоторые поинтересовались, что послужило причиной смерти эксперта.