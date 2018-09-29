Эвелина Бледанс рассказала о тяжелой утрате - эксперте Викторе Колкутине
Отечественная телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что переживает тяжелую утрату. В частности, знаменитость узнала о смерти Виктора Колкутина, который был одним из ее постоянных экспертов на шоу “Человек-невидимка”.
О случившемся Эвелина Бледанс сообщила своим поклонникам посредством публикации в Instagram. В частности, она подчеркнула, что в новом выпуске шоу “Человек-невидимка” они с гостями попрощаются с Виктором Колкутиным. Последний являлся криминалистом и занимал место эксперта на программе. В подписи к посту телеведущая отметила, что всем членам команды, работающей над передачей, будет не хватать покойного. “Земля ему пухом”, — заключила Бледанс. При этом она добавила, что гостьей студии окажется Дана Борисова, в компании которой она позирует на фото.
В комментариях многочисленные фолловеры начали выражать знаменитости свои соболезнования относительно тяжелой утраты. Многие отметили, что Колкутин казался им достаточно умным мужчиной, а некоторые поинтересовались, что послужило причиной смерти эксперта.
О случившемся Эвелина Бледанс сообщила своим поклонникам посредством публикации в Instagram. В частности, она подчеркнула, что в новом выпуске шоу “Человек-невидимка” они с гостями попрощаются с Виктором Колкутиным. Последний являлся криминалистом и занимал место эксперта на программе. В подписи к посту телеведущая отметила, что всем членам команды, работающей над передачей, будет не хватать покойного. “Земля ему пухом”, — заключила Бледанс. При этом она добавила, что гостьей студии окажется Дана Борисова, в компании которой она позирует на фото.
В комментариях многочисленные фолловеры начали выражать знаменитости свои соболезнования относительно тяжелой утраты. Многие отметили, что Колкутин казался им достаточно умным мужчиной, а некоторые поинтересовались, что послужило причиной смерти эксперта.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:31