ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0 объемом 256 ГБ

Компании ARRI и Angelbird достаточно тесно сотрудничают между собой. При этом представители австрийского бренда, учитывая все особенности кинопроизводства, принимают в учет ключевые требования, которые озвучиваются разработчиком съемочного оборудования. Именно поэтому в ARRI остановили внимание на Angelbird, поскольку в тандеме им удалось добиться максимальной эффективности при работе CFast 2.0. В частности, в данном случае они решили не останавливаться на отметке “достаточно хорошо”.Новый носитель отличается усовершенствованным отводом тепла, а также разработчик обеспечил защиту электронных компонентов от возможных повреждений механического происхождения. Объем памяти накопителя равен 256 ГБ. Приобрести AV PRO AR 256 CFast 2.0 можно лишь в официальных точках продаж от ARRI.