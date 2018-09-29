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ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0 объемом 256 ГБ

ARRI и Angelbird явили миру сменный носитель ARRI Edition AV PRO AR 256 CFast 2.0, имеющий объем памяти 256 ГБ. Разрабатывалась и сертифицировалась она специально для использования в камерах ALEXA Mini и AMIRA.
ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0 объемом 256 ГБ

Компании ARRI и Angelbird достаточно тесно сотрудничают между собой. При этом представители австрийского бренда, учитывая все особенности кинопроизводства, принимают в учет ключевые требования, которые озвучиваются разработчиком съемочного оборудования. Именно поэтому в ARRI остановили внимание на Angelbird, поскольку в тандеме им удалось добиться максимальной эффективности при работе CFast 2.0. В частности, в данном случае они решили не останавливаться на отметке “достаточно хорошо”.

Новый носитель отличается усовершенствованным отводом тепла, а также разработчик обеспечил защиту электронных компонентов от возможных повреждений механического происхождения. Объем памяти накопителя равен 256 ГБ. Приобрести AV PRO AR 256 CFast 2.0 можно лишь в официальных точках продаж от ARRI.


 
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Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:30

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