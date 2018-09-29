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Компактный кроссовер Audi Q2 обзавелся 300-сильным мотором

Компактный кроссовер Audi Q2, который считается самым маленьким в линейке немецкого бренда, обзавелся 300-сильным мотором. “Заряженный” паркетник теперь предлагается с приставкой S в названии.
Компактный кроссовер Audi Q2 обзавелся 300-сильным мотором

Под капотом Audi SQ2 разместился четырехцилиндровый мотор объемом 2.0 литра, способным генерировать порядка 300 лошадиных сил, когда крутящий момент составляет 400 Нм. Сочетаться силовой агрегат должен с “роботом” на семь скоростей и двумя сцеплениями. До 100 км/ч кроссовер способен разогнаться до 4,8 секунды, пока максимальная скорость ограничивается 250 км/ч. Дорожный просвет модели сократился на 20 мм, а также Audi SQ2 обзавелась обновленными тормозными механизмами, пока суппоры окрасили в красный цвет.

Водители смогут выбрать между пятью режимами вождения, а стандартное оснащение будет включать обтянутые кожей спортивные сиденья спереди, климат-контроль, а также алюминиевые накладки на педалях. Кроме того, Audi Q2 оснащен навигатором и, кроме того, мультимедийным комплексом с экраном на 8.3 дюйма.


 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:30

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