На рынке России появится лимитированная версия седана Maserati Ghibli Ribelle

В России окажется доступен всего один экземпляр Maserati Ghibli Ribelle, и, как ожидается, приедет он в размещенный в Москве дилерский центр бренда Mercury. Стоимость спортивного седана остается неизвестной, но, поскольку его привезут уже в октябре 2018 года, ценник раскроют в ближайшее время. Всего лимитированный транспорт доступен с тремя вариантами мотора: дизельный V6, способный генерировать 285 “лошадок”, а также бензиновые двигатели мощностью 350 и 430 лошадиных сил.Отличительными характеристиками Maserati Ghibli Ribelle окажется особый цвет кузова Nero Ribelle, а также колесные диски Proteo на 19 дюймов. Внутри седана разместилась черная панель приборов, однако предусмотрены красные вставки. Ожидается наличие спортивных сидений с возможностью регулировки, а дополнительно можно приобрести пакет Ribelle Plus.