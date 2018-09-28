Seat продемонстрировала битопливную версию кроссовера Arona

Полное название битопливной модификации кроссовера звучит как Seat Arona TGI, а оснастили модель трехцилиндровым мотором. Рабочий объем двигателя достигает 1.0 литра, а мощность силовой установки составила 90 “лошадок” при крутящем моменте в 160 Нм. Трансмиссия же представлена “механикой” на шесть скоростей. До 100 км/ч авто с битопливным двигателем способно разгоняться за 12,8 секунды, пока максимальная скорость достигает 172 км/ч.Три бака для газа расположились под днищем Seat Arona TGI, а их вместимость составляет 14,3 кг. Такого объема окажется достаточно для того, чтобы преодолеть порядка 400 км. В случае, когда газ закончится, кроссовер должен самостоятельно переключаться на бензин. О сроках старта продаж модели, а также возможной стоимости битопливного паркетника сведения испанским брендом не предоставляются.