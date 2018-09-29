Ученые: Выделение будущих боссов в компаниях способно демотивировать других сотрудников

Участниками организованных учеными исследований оказались порядка 500 человек, которым предложили представить, что они, являясь частью рабочего коллектива, вскоре могут получить руководящую должность. Затем сотрудников разделили на три группы, одна из которых ничего не знала о том, кто станет боссом. Представителям второй группы заявили, что у них есть высокий шанс занять место руководителя, а третьей, — что у них недостаточно потенциала для того, чтобы становиться начальником. В конечном результате те участники, которые имели убежденность в своих силах и лидерских качествах, несколько лучше проявляли себя в предложенных заданиях.В итоге ученые сделали заключение, что компаниям необходимо уделять достаточно внимания не только тем, кто станет будущим боссом, но и остальным работникам. В противном случае сотрудники могут лишиться мотивации, что отразится на их профессиональной деятельности.