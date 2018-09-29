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“Балерина без головы”: Волочкова показала подписчикам в Instagram натруженные ноги

Анастасия Волочкова решила продемонстрировать поклонникам, как выглядят натруженные ноги настоящей балерины. Соответствующее видео, на котором не видно головы, теледива разместила на странице в Instagram.
“Балерина без головы”: Волочкова показала подписчикам в Instagram натруженные ноги

В ролике Анастасия Волочкова показала, как ей приходится работать ногами, чтобы ловко управляться на паркете. На видео представлена только нижняя часть тела балерины, пока ее лица не видно вообще. В подписи к публикации знаменитость отметила, что ей всегда доставляет удовольствие возможность работать над собственным телом и совершенствоваться. Волочкова ничуть не сожалеет об усилиях, приложенных во время тренировок, потраченных силах и даже многочисленных мозолях. При этом в завершении урока звезда любит снять пуанты и немного попрактиковаться уже без специальной “обуви”.

В комментариях поклонники похвалили Анастасию Волочкову за ее профессионализм и то, что она максимально выкладывается ради любимого дела. Впрочем, нашлись и хейтеры, которые начали критиковать большую ступню балерины и неудачный, по их мнению, педикюр.


 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:01

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