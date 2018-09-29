“Балерина без головы”: Волочкова показала подписчикам в Instagram натруженные ноги

В ролике Анастасия Волочкова показала, как ей приходится работать ногами, чтобы ловко управляться на паркете. На видео представлена только нижняя часть тела балерины, пока ее лица не видно вообще. В подписи к публикации знаменитость отметила, что ей всегда доставляет удовольствие возможность работать над собственным телом и совершенствоваться. Волочкова ничуть не сожалеет об усилиях, приложенных во время тренировок, потраченных силах и даже многочисленных мозолях. При этом в завершении урока звезда любит снять пуанты и немного попрактиковаться уже без специальной “обуви”.В комментариях поклонники похвалили Анастасию Волочкову за ее профессионализм и то, что она максимально выкладывается ради любимого дела. Впрочем, нашлись и хейтеры, которые начали критиковать большую ступню балерины и неудачный, по их мнению, педикюр.