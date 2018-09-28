АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

Жена футболиста Павла Мамаева подтвердила слухи о разводе

Супруга отечественного футболиста Павла Мамаева подтвердила сведения о разводе. На это девушка намекнула постом, который появился на ее личной странице в сети Instagram.
Жена футболиста Павла Мамаева подтвердила слухи о разводе

Слухи о том, что Павел Мамаева и его жена Алана разводятся, в Сети появились некоторое время назад, но официального подтверждения не находили. В пятницу, 28 сентября, на своей странице в соцсети супруга футболиста поделилась в постом, где написала, что вскоре присоединится к отряду одиноких мам. Многие поклонники сочли это прямым намеком на то, что информация о расставании таки правдивая.

В беседе с порталом LIFE Алана Мамаева пояснила, что не знает, что именно стало причиной их разлада. Пока спортсмен не подал на развод, однако дело идет к тому, что он все же состоится. По словам девушки, разводиться она не хочет, особых ссор между ними не было, просто Павел Мамаев в последнее время сильно изменился. Всего несколько дней назад пара вместе отмечала 30-летие футболиста, притом на фото супруги выглядели счастливыми.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На рынке России появится лимитированная версия
Seat продемонстрировала битопливную версию
Жена футболиста Павла Мамаева подтвердила слухи о
На смартфоны Nokia разрешат ставить неофициальные
Палеонтологи нашли новый вид динозавра Ledumahadi
В России начались перепродажи первых купленных
Облаченная в дизайнерское платье Яна Рудковская
Ретейлеры назвали наиболее популярную модель
На AnTuTu протестировали смартфон Oppo Find X с
В России начались реализации Kia Red Line 2018
В России увеличилось количество мошеннических
Старые акцизные марки на алкоголь действуют до
Эксперт поделился мнением о третьем подозреваемом
Китайская компания Xiaomi занесена в Книгу
«Лучше миллион в руке, чем Бузова в небе»: В Сети
Ученые нашли в космосе противоречащий законам
Ученые объяснили, как растения определяют время
«Сбербанк» начинает выдачу кредитов без справок о
Учёные: Цивилизация майя была устроена
Избитая любовница Ильи Яббарова, от которого
Дочке Эммануила Виторгана исполнилось семь месяцев
В реке Кубань в Краснодаре было обнаружено тело
Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с
В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном
Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров
Яна Кошкина рассказала о своей любви к Владимиру
В продаже появилась очередная итерация Geely
В Воронеже жители Северного микрорайона из-за
Смартфон Samsung Galaxy Note 9 выйдет в цвете
Кроссовер Zotye T600 новой генерации появится в
Просмотреть все новости