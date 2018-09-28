Жена футболиста Павла Мамаева подтвердила слухи о разводе

Слухи о том, что Павел Мамаева и его жена Алана разводятся, в Сети появились некоторое время назад, но официального подтверждения не находили. В пятницу, 28 сентября, на своей странице в соцсети супруга футболиста поделилась в постом, где написала, что вскоре присоединится к отряду одиноких мам. Многие поклонники сочли это прямым намеком на то, что информация о расставании таки правдивая.В беседе с порталом LIFE Алана Мамаева пояснила, что не знает, что именно стало причиной их разлада. Пока спортсмен не подал на развод, однако дело идет к тому, что он все же состоится. По словам девушки, разводиться она не хочет, особых ссор между ними не было, просто Павел Мамаев в последнее время сильно изменился. Всего несколько дней назад пара вместе отмечала 30-летие футболиста, притом на фото супруги выглядели счастливыми.