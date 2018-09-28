Облаченная в дизайнерское платье Яна Рудковская затмила Наталью Водянову

Вечер Naked Heart France Gala Dinner, организованный с подачи, Натальи Водяновой проходил накануне в рамках парижской Недели моды, и мероприятие собрало множество известных гостей. В частности, там присутствовали Тони Гаррн, Белла Хадид, а также Наташа Поли и многие другие. Хозяйка события позировала перед камерами в в ультрамини платье, которое выделялось ярким красным оттенком в белый горошек. Впрочем, остальных присутствующих затмила Яна Рудковская, которая остановила выбор на необычном дизайнерском платье, украшенном бархатными вставками. Евгений Плющенко супругу сопровождал в черном классического кроя костюме.Снимком с благотворительного события продюсер поделилась с фолловерами в своем Instagram, где спровоцировала волну восхищения. В комментариях подписчики начали хвалить наряд 43-летней Рудковской, подчеркивая, что он очень к лицу знаменитости.