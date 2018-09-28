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Ретейлеры назвали наиболее популярную модель нового iPhone

Ретейлеры рассказали, какая модель нового iPhone пользуется наибольшим спросом на территории России. Такими сведениями со СМИ поделились представители объединенной компании “Евросеть” и “Связной”.
Ретейлеры назвали наиболее популярную модель нового iPhone

Хотя стартовали продажи показанных 12 сентября iPhone только сегодня, уже сделаны определенные выводы относительно спроса на смартфоны. Пока наиболее часто россияне отдают предпочтение iPhone XS Max, оснащенному 256 ГБ ПЗУ и представленному в золотом цвете. Кроме того, как подчеркивают ретейлеры, если сравнивать количественный интерес к iPhone XS и iPhone XS Max, то он примерно на 14% выше, нежели в прошлом году в случае с iPhone X. Что до 8 и 8 Plus, то спрос на актуальные модели опережает предшественников на 24%. В онлайн магазинах продажи “яблочных” девайсов начались после 00:00, когда в розничных точках это произошло сразу после открытия.

В “Вымпелкоме” тоже ведут статистику, отмечая, что лучше всего пока покупается XS Max с 256 ГБ в цвете Space Grey. Наиболее высокий спрос на новые iPhone фиксируется, помимо Москвы, также в Красноярске, Хабаровске, Саратове и некоторых других городах.


 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:32

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