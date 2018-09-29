Учёные: Пыль на спутниках Марса опасна для посодочных модулей

На протяжении нескольких лет учёные при помощи космических аппаратов активно исследуют Марс и его спутники – Фобос и Деймос. В частности, было установлено, что спутники Красной планеты обладают слабым гравитационным полем, а это значит, что данные объекты отлично подходят для пилотируемых полётов. В середине следующего десятилетия к Фобосу будет отправлен модуль, который возьмёт пробы грунта на спутнике и доставит их на Землю, однако его работе может препятствовать пыль со спутников.Марсианские спутники покрыты пылью, состоящей из крупинок реголита, они образовались после микрометеороидной бомбардировки. Часть пыли с этих объектов улетает в космическое пространство, в результате она может создавать пылевые облака между Красной планетой и её спутниками. Эта пыль покрывает солнечные батареи модулей, отправленных с Земли, в результате аппараты оказываются без энергии и перестают работать.