Учёные: Пыль на спутниках Марса опасна для посодочных модулей
Учёные установили, что работе посадочных модулей на Марсе может угрожать пыль, образовавшаяся на спутниках Красной планеты. Специалисты пришли к такому заключению после изучения пылевой плазмы.
На протяжении нескольких лет учёные при помощи космических аппаратов активно исследуют Марс и его спутники – Фобос и Деймос. В частности, было установлено, что спутники Красной планеты обладают слабым гравитационным полем, а это значит, что данные объекты отлично подходят для пилотируемых полётов. В середине следующего десятилетия к Фобосу будет отправлен модуль, который возьмёт пробы грунта на спутнике и доставит их на Землю, однако его работе может препятствовать пыль со спутников.
Марсианские спутники покрыты пылью, состоящей из крупинок реголита, они образовались после микрометеороидной бомбардировки. Часть пыли с этих объектов улетает в космическое пространство, в результате она может создавать пылевые облака между Красной планетой и её спутниками. Эта пыль покрывает солнечные батареи модулей, отправленных с Земли, в результате аппараты оказываются без энергии и перестают работать.
На протяжении нескольких лет учёные при помощи космических аппаратов активно исследуют Марс и его спутники – Фобос и Деймос. В частности, было установлено, что спутники Красной планеты обладают слабым гравитационным полем, а это значит, что данные объекты отлично подходят для пилотируемых полётов. В середине следующего десятилетия к Фобосу будет отправлен модуль, который возьмёт пробы грунта на спутнике и доставит их на Землю, однако его работе может препятствовать пыль со спутников.
Марсианские спутники покрыты пылью, состоящей из крупинок реголита, они образовались после микрометеороидной бомбардировки. Часть пыли с этих объектов улетает в космическое пространство, в результате она может создавать пылевые облака между Красной планетой и её спутниками. Эта пыль покрывает солнечные батареи модулей, отправленных с Земли, в результате аппараты оказываются без энергии и перестают работать.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 04:00