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Физики взорвали лабораторию рекордной силой магнитного поля

Японские физики лабораторным путём достигли рекордной силы магнитного поля в закрытом помещении. Эксперимент привёл к взрыву в лаборатории.
Физики взорвали лабораторию рекордной силой магнитного поля

Искусственно созданная сила магнитного поля была достигнута индуктивности в 1200 единиц Тесла – это в десятки миллионов раз сильнее глобального магнитного поля Земли. Физики из Университета Токио достигли такого результата, благодаря использованию электромагнитного сжатия, которое позволило почти 40 миллисекунд держать рекордную силу магнитного поля.

Никто из присутствующих участников не ожидал, что проводимый эксперимент приведёт к взрыву в лаборатории. Было повреждено оборудование и вырвана стальная дверь.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:40

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