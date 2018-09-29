Россия планирует к 2030 году построить на поверхности Луны первую обитаемую базу

Митрофанов отметил, что первый отечественный обитаемый модуль на естественном земном спутнике создадут в 2030 году либо немного позже. Речь идёт о первом фортпосте. Его нельзя назвать базой. Скорее это будет строительная бытовка, предназначенная для экспедиций. Представители государственной корпорации "Роскосмос" в начале недели сообщили, что на Луне построят собственную базу для космонавтов. Есть вероятность, что проект реализуют вместе с NASA либо странами БРИКС. Игорь Митрофанов отметил, что размеры базы будут практически как у модуля Международной космической станции. Согласно планам, он устойчиво будет стоять на поверхности земного спутника. Модуль будет засыпан слоем грунта. Он защитит от космической радиации. В свою очередь космонавты смогут пережидать мощнейшие солнечные вспышки в стенах модуля.База будет оборудована всеми системами жизнеобеспечения. Согласно планам, космонавты будут применять водяной лед, имеющийся на поверхности Луны. Космонавты из него будут получать воду, а также кислород. Есть вероятность, что в будущем изо льда смогут вырабатывать также водород. Он будет применяться в качестве топлива для ракет.