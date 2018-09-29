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Астрономы начали поиск инопланетян в соседней галактике

Американские астрономы из Калифорнии приступили к поиску инопланетной разумной жизни в соседней Туманности Андромеды. По мнению учёных, галактика насчитывает около триллиона планет.
Астрономы начали поиск инопланетян в соседней галактике

28 сентября в Хьюстоне прошло заседание Круглого стола NASSA посвящённое поиску техногенных следов пришельцев в космосе. Астрономы заявили о том, что намерены при помощи новых методов и современных технологий продолжать поиск внеземных цивилизаций. Они уверены, что жизнь на других планетах существует и надо приложить максимум усилий по их обнаружению.

Астроном из Америки Френк Дрейк представил учёному миру формулу для вычисления цивилизаций в Галактике. Физик Энрико Ферми по формуле Дрейка сформулировал известный тезис: если внеземных цивилизаций много, почему человек не видит никаких следов их присутствия?

Этот тезис исследователи космоса пытаются решить уже много лет. Причин, по которым мы не в силах выйти на связь с другими существами разумными, огромное множество. В данный момент Калифорнийские астрономы продолжают поиск инопланетян в Туманности Андромеды, самой «близкой соседке» Млечного пути. В этой галактике они насчитывают около триллиона планет и считают, что хоть одна из них должна быть обитаема.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 02:00

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