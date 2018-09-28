«Лучше миллион в руке, чем Бузова в небе»: В Сети поддерживают «жениха» Ольги Бузовой, выбравшего вместо неё 2 миллиона рублей

«Оля Бузова неоднократно подчеркивала, что самый страшный грех в её глазах - это ЛОЖЬ, и в этом отлично преуспел самый гнилой персонаж шоу. Специально не хочу называть его имя, чтобы не давать ему лишнего пиара. Это персонаж из породы хитрых и скользких людей, способных мастерски маскироваться под «благородных» и играть роль вполне правдоподобно. Ребята раскусили его не сразу, но я еще с первого дня заметил его попытки распускать сплетни и ссорить всех между собой. Вскоре он стал изгоем коллектива и это продолжается до сих пор, даже после окончания съемок. Можно долго перечислять все проделки этого «героя», и каждый из участников может многое про него рассказать, но лучше вы увидите все сами скоро в 5 серии, там я раскрою Оле как минимум три факта его откровенной ЛЖИ», - пишет участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в личном микроблоге.

«..А пока приведу один факт в качестве примера: на одной из общих встреч Оля прямо спросила этого персонажа о том, были ли у него судимости. В ответ на это он при всех соврал, что нет. Хорошо, что мои друзья прислали мне досье на этого парня: там много всего интересного про его ликвидированные компании, но речь не об этом - 16.10.2006 г. СУДИМОСТЬ, дело №34185. Подробное досье могу предоставить. И это была ЛОЖЬ Оле на глазах у всех. Много остальных интересных фактов увидите в эфире - я надеюсь, всё покажут по-честному и вся страна узнает, кто есть кто. Друзья как думаете о ком речь? PS. Я не люблю обсуждать такие темы публично, но этот персонаж вынуждает это сделать своими пакостями. Хочется, чтобы все поняли кто он на самом деле!» - продолжил Евгений Назаров.

«Олечка, Назаров не стоит того, чтобы ты так плакала! Твои слезы стоят куда дороже этого неудачника! Вот посмотришь, он еще пожалеет о том, что сделал именно такой выбор! Держись! Мы с тобой!», «Оль, постарайся научиться относиться к таким ситуациям с юмором! Береги свои нервы! Это этот Назаров стоит столько, хотяяя..сомневаюсь! Любим тебя!», «Наша хорошая, наша любимая девочка, не плачь! Ни один мужчина не достоин того, чтобы ты плакала! Такой девушке, как ты, нужно плакать только от смеха и радости! Ты бесценна! Помни это всегда!» - продолжают писать в Сети верные фанаты Ольги Бузовой.

«Лучше миллион в руке, чем Бузова в небе! Правильно миллионер сделал, что взял деньги! Конечно же, что в благотворительность, как Назаров заявил, они не пойдут, а вот вложить куда-то их явно можно!», «Бузова просто думала, что она вся такая Богиня и никто и никогда не выберет деньги! Не тут-то было престарелая бабенка!», «В последнее время меня Бузова начала очень раздражать! Она просто-таки уверена в том, что весь мир у ее ног и сейчас эра Бузовой! На самом-то деле все не так! А ее высокомерие просто зашкаливает! Фуу! Не могу! И вообще 2 миллиона за эту глупую женщину это много! Явно переплатили Назарову!» - вовсю высказываются недоброжелатели Ольги Бузовой в социальной сети Instagram.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что 31-летний миллионер Евгений Назаров отказался от прославленной телеведущей скандально-известного телепроекта «Дом-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой ради двух миллионов рублей.Узнав о том, что один из потенциальных возлюбленных реалити-шоу «Замуж за Бузову» выбрал не общение с поющей телеведущей, а деньги. Главная героиня нового телепроекта не смогла сдержать своей обиды и принялась плакать прямо на глазах у всей съемочной группы.Ни для кого не является секретом, что на телешоу «Замуж за Бузову» участникам проекта каждую неделю предлагают весьма неплохие деньги. Каждый из потенциальных возлюбленных, который пришел на реалити побороться за руку и сердце прославленной телезнаменитости может по собственному желанию покинуть шоу, при этом забрать с собой довольно хорошее вознаграждение.Как стало известно, на новом телепроекте «Замуж за Бузову» страсти начали накаляться до предела. Следует вспомнить, что в конце прошлого выпуска между некоторыми «женихами» Ольги Бузовой произошла драка. 34-летний Валентин Коробков набросился на 29-летнего Александра Гринева, который нелицеприятно высказывался в его адрес, общаясь с главной героиней реалити-шоу наедине.Оказалось, что некоторые участники телешоу решили рассказать Ольге Бузовой о том, что Валентин Коробков на самом деле не является искренним с ней, а также постоянно обманывает звезду. Первым заговорил об «изгое» реалити-шоу «Замуж за Бузову» 31-летний миллионер Евгений Назаров, который подготовился к общению с поющей телеведущей и заявил, что имеет некий компромат на Валентина.Евгений Назаров даже опубликовал на днях у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, который полностью посвятил, не называя имени, Валентину Коробкову. Следует отметить, что многие участники телепроекта «Замуж за Бузову», как оказалось, разочаровались в Вале.Сразу же после Евгения Назарова в адрес Валентина Коробкова высказался уже выбивший участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» - Сергей Наумов, который подчеркнул, что его мнение очень изменилось о Вале после того, как он посмотрел несколько выпусков телепроекта.Перед выходом шестой серии телешоу «Замуж за Бузову» страсти продолжают накаляться. Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, из которого становится понятно, что 31-летний миллионер Евгений Назаров забрал два миллиона рублей. Как выяснилось, именно такую сумму предложили участникам телепроекта перед финалом.На видеозаписи, которая на данный момент облетела практически все социальные сети, поющая телеведущая плачет и спрашивает у Марины Кравец, разве она стоит всего два миллиона рублей.Сейчас интернет-пользователи вовсю обсуждают выбор 31-летнего миллионера Евгения Назарова. Заметим, что многие фолловеры решили высказаться на страничке главной героини реалити-шоу «Замуж за Бузову» по этому поводу, а некоторые высказывания, по привычке, даже переросли в настоящий онлайн скандал.Преданные поклонники Ольги Бузовой продолжают один за другим поддерживать свою любимицу и заявлять, что 31-летний миллионер не стоит ее слез и нервов.Конечно же, что пройти мимо такой новости не могли многочисленные недоброжелатели прославленной телезнаменитости, которые прямо-таки забросали Ольгу Бузову нелицеприятными комментариями, в которых они заняли целиком и полностью сторону 31-летнего миллионера Евгения Назарова, который решил променять общение с поющей телеведущей на два миллиона рублей.