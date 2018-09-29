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Учёные: Проблемы с почками могут свидетельствовать о заболевании лёгких

Учёные выяснили, что проблемы с почками могут свидетельствовать о том, что у пациента имеется обструктивная болезнь лёгких. Согласно проведённым исследованиям, специалисты установили, что показатель белка в моче напрямую связан с ХОБЛ.
Учёные: Проблемы с почками могут свидетельствовать о заболевании лёгких

Специалист Элизабет Оэлснер вместе со своими коллегами подытожила исследования, в которых принимали участие более 31 тысячи пациентов, в возрасте 60 лет. Белок в моче свидетельствует о повреждении эндотелия почек. До сих пор это заболевание медики связывали с капиллярной дисфункцией по всему телу.

Однако по итогам последнего исследования выяснилось, что заболевание почек связано с обструктивной болезнью лёгких. В результате специалисты определили, что повреждение эндотелия почек может говорить о проявлении или прогрессирования заболевания лёгких. Изучив дисфункцию капилляров, эксперты смогут разработать новую терапию для лечения хронических заболеваний лёгких.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 01:00

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