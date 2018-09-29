Учёные: Проблемы с почками могут свидетельствовать о заболевании лёгких
Учёные выяснили, что проблемы с почками могут свидетельствовать о том, что у пациента имеется обструктивная болезнь лёгких. Согласно проведённым исследованиям, специалисты установили, что показатель белка в моче напрямую связан с ХОБЛ.
Специалист Элизабет Оэлснер вместе со своими коллегами подытожила исследования, в которых принимали участие более 31 тысячи пациентов, в возрасте 60 лет. Белок в моче свидетельствует о повреждении эндотелия почек. До сих пор это заболевание медики связывали с капиллярной дисфункцией по всему телу.
Однако по итогам последнего исследования выяснилось, что заболевание почек связано с обструктивной болезнью лёгких. В результате специалисты определили, что повреждение эндотелия почек может говорить о проявлении или прогрессирования заболевания лёгких. Изучив дисфункцию капилляров, эксперты смогут разработать новую терапию для лечения хронических заболеваний лёгких.
Специалист Элизабет Оэлснер вместе со своими коллегами подытожила исследования, в которых принимали участие более 31 тысячи пациентов, в возрасте 60 лет. Белок в моче свидетельствует о повреждении эндотелия почек. До сих пор это заболевание медики связывали с капиллярной дисфункцией по всему телу.
Однако по итогам последнего исследования выяснилось, что заболевание почек связано с обструктивной болезнью лёгких. В результате специалисты определили, что повреждение эндотелия почек может говорить о проявлении или прогрессирования заболевания лёгких. Изучив дисфункцию капилляров, эксперты смогут разработать новую терапию для лечения хронических заболеваний лёгких.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 01:00