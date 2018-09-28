В России начались перепродажи первых купленных iPhone
В России начались перепродажи первых купленных новых iPhone от Apple. Большей популярностью пользуется iPhone XS с объёмом памяти 256 и 64 ГБ.
28 сентября начались перепродажи новых iPhone от Apple купленных в первые дни старта официальных продаж 12 сентября. Предварительные заказы на модели iPhone XS и iPhone XS Max принимаются уже с 21 сентября. Цена на iPhone XS от 87,990 тыс. руб., а на iPhone XS Max от 96,990 тыс. руб.
В этом году продавцы отдают гаджеты с минимальной наценкой в размере 5,5 тысячи рублей. Первые объявления о перепродаже телефонов появились на сайте объявлений «Юла». Для достоверности покупателям предоставляются фотографии гаджетов, у некоторых продавцом их по несколько штук в наличии.
28 сентября начались перепродажи новых iPhone от Apple купленных в первые дни старта официальных продаж 12 сентября. Предварительные заказы на модели iPhone XS и iPhone XS Max принимаются уже с 21 сентября. Цена на iPhone XS от 87,990 тыс. руб., а на iPhone XS Max от 96,990 тыс. руб.
В этом году продавцы отдают гаджеты с минимальной наценкой в размере 5,5 тысячи рублей. Первые объявления о перепродаже телефонов появились на сайте объявлений «Юла». Для достоверности покупателям предоставляются фотографии гаджетов, у некоторых продавцом их по несколько штук в наличии.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00