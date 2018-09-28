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«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева потеряла ребёнка

Актриса Мария Болонкина-Васильева сообщила о постигшей её трагедии. Она потеряла своего ребёнка на раннем сроке беременности.
«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева потеряла ребёнка

На своей страничке в Instagram актриса опубликовала фото с указанием больницы №52 и написала пост под названием «Замершая беременность». В котором с горечью поведала, что среди её знакомых многие пережили такую трагедию, но она ни как не могла предположить, что подобное случится с ней самой.

«К сожалению это со мной произошло. Я буду об этом говорить, Я не готова молчать. Я признаю законы природы, верю в психосоматику и верю в то, что естественный отбор происходит. Раз уж данное действие со мной произошло – я смиренно принимаю это», - с чувствующейся скорбью в словах написала Васильева.


Поклонники актрисы Марии Болонкиной-Васильевой оставляют в комментариях слова сожаления, поддерживают добрым словом и желают ей верить в будущее.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:30

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