«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева потеряла ребёнка

«К сожалению это со мной произошло. Я буду об этом говорить, Я не готова молчать. Я признаю законы природы, верю в психосоматику и верю в то, что естественный отбор происходит. Раз уж данное действие со мной произошло – я смиренно принимаю это», - с чувствующейся скорбью в словах написала Васильева.

На своей страничке в Instagram актриса опубликовала фото с указанием больницы №52 и написала пост под названием «Замершая беременность». В котором с горечью поведала, что среди её знакомых многие пережили такую трагедию, но она ни как не могла предположить, что подобное случится с ней самой.Поклонники актрисы Марии Болонкиной-Васильевой оставляют в комментариях слова сожаления, поддерживают добрым словом и желают ей верить в будущее.