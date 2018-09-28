Избитая любовница Ильи Яббарова, от которого беременны сразу две участницы «Дома-2», написала на него заявление в полицию

«Ничего не предвещало беды. Я приехала на телестройку, чтобы пройти полиграф и доказать тот факт, что я с Ильей поддерживаю связь до сих пор. Исход таков - травма и сотрясение. Илье не понравилось, что я приехала и рассказала ребятам как все есть на самом деле. Перед конкурсом «Человек года», конечно, никому не будет нужна лишняя информация, чтобы вдруг не пройти в следующий этап» - прокомментировала драку бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Осенкова с Ильей Яббаровым.

«Это случилось на кухне в общем доме, рядом были все участники» - призналась Дарья Осенкова.

«НОВОСТЬ!!!! Все кто так долго хотел услышать!!! Сообщаю, я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровье!!!!» - написал теперь уже бывший участник телестройки «Дом-2» в личном микроблоге.

«Вы все спрашивайте, что у нас с Аленой Дмитриевной Савкиной? Лукавить не буду, между нами точка навсегда, мы никогда не будем вместе! Это наше совместное решение. Что между нами? Мы мама и папа не более... Не нужно мне писать, что бы мы помирились и так далее. Мы не сможем быть вместе, по многим обстоятельствам, касаемо и ее мамы Татьяны Владимировны, которая советует быть Алене матерью-одиночкой. Я впервые сталкиваюсь в жизни с такими людьми, но оскорблять и комментировать я их не собираюсь», - в свое время заявил телезрителям «Дома-2» Илья Яббаров.

«Привет мои дорогие! Вот задумалась: как считаете уходить мне с проекта? Я больше склоняюсь уходить, потому что больше плюсов, чем минусов в моем уходе. Во-первых, спокойная жизнь, без потраченных нервов, ведь здесь сложно отстраниться от людей и ситуаций. Во-вторых, это на пользу моему малышу, готовиться к пополнению в полном объёме, так хочется жить только лишь ради моего сыночка, без лишних обсуждений…» - написала Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в личном инста-блоге.

«...В-третьих, конечно же, я склоняюсь к тому, что за Периметром у меня больше шансов найти свою настоящую, взаимную любовь, пусть здесь не получилось у меня ее встретить, но я знаю, что каждая девушка, женщина достойна счастья и обязательно будет счастлива! Я очень закрытый человек, и может быть если я кажусь вам другой, то на самом деле мне не совсем здесь легко, а даже трудно, морально. Так что очень соскучилась по Владивостоку! Вот такие у меня мысли и планы. А вам доброй ночи и милый видосик», - продолжила теперь уже экс-звезда реалити-шоу «Дом-2».



Как стало известно, громким скандалом закончились недавнишние съемки прославленной телестройки «Дом-2». Выяснилось, что Илья Яббаров избил Дарью Осенкову, которая приехала в Периметр, чтобы рассказать не только телезрителям телепроекта, но и беременной девушке участника всю правду об их отношениях.Сообщается, что на сегодняшний день Дарья Осенкова планирует в ближайшее время наказать своего обидчика, поэтому уже сейчас, сняв побои, отправилась в правоохранительные органы с заявлением на Илью Яббарова.Ни для кого из преданных поклонников скандального телепроекта «Дом-2» не является секретом то, что трое детей Ильи Яббарова воспитываются без отца. Многие телезрители реалити просто-таки уверены в том, что такая же участь ждет и будущего малыша Алены Савкиной (Рапунцель-младшей).Беременная длинноволосая красавица несколько дней назад заявила телеведущим телестройки «Дом-2», что намерена в графе отцовства поставить прочерк, а причиной этому являются неоднократные измены ее бывшего возлюбленного Ильи Яббарова, который сейчас даже не стремиться наладить общение с матерью своего будущего ребенка.Не секрет, что в середине лета стало известно о том, что Илья Яббаров никогда не был верен своей возлюбленной Алене Савкиной (Рапунцель-младшей). Словно по закону жанра прославленного реалити-шоу, пока длинноволосая красавица ждала своего избранника в Периметре, 33-летний мужчина вовсю развлекался и проводил время с бывшей участницей телепроекта Дарьей Осенковой.В результате красивая история, в которую так верили и на которую надеялись родственники Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), закончилась, и вместо традиционного «мы счастливы» на Лобном месте то и дело звучали лишь взаимные оскорбления.Как оказалось, не сложились отношения у Яббарова и с «разлучницей» Дарьей Осенковой. Более того, во время недавнишних съемок Илья набросился на брюнетку с кулаками и нанес девушке тяжелейшие повреждения.По словам экс-звезды телепроекта «Дом-2», Илья Яббаров набросился на нее прямо на глазах у всего коллектива. Поэтому невзирая на прошлые отношения с 33-летним мужчиной, Дарья намерена добиться справедливости и сделает все возможное и невозможное для того, чтобы жестоко наказать участника.Как рассказала журналистам брюнетка, она уже обратилась в правоохранительные органы, где написала заявление на Илью Яббарова.«Пусть органы им занимаются. Я уже была в больнице. Сняла побои, поговорила с врачом. Не хочу строить роль жертвы, но и оставлять безнаказанным не хочу», - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».Стоит подчеркнуть, что на днях в социальных сетях появилась довольно интересная информация, в центре которой в очередной раз оказался эпатажный участник телепроекта «Дом-2». Как стало известно, новые романтические отношения 33-летнего Ильи Яббарова с 26-летней Маргаритой Ларченко, невзирая на то, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) вот-вот отправится в роддом, тоже закончились интересным положением участницы.Журналистам пока не удалось пообщаться с беременной бывшей возлюбленной Яббарова и узнать у девушки, как она отреагировала на новость о том, что у ее экс-избранника скоро родится еще один наследник. Отметим, что на днях Алена сообщила своим преданным поклонникам, что решила покинуть реалити-шоу «Дом-2» и уехать спокойно жить в свои родные края.В свою очередь сама Маргарита Ларченко вовсю уже принялась рассказывать своим подписчикам в социальной сети Instagram о переменах, которые в последнее время начали происходит в ее жизни.К слову, вчера Илья Яббаров опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором сообщил телезрителям телепроекта «Дом-2», что больше не является действующим участником скандального реалити.Стоит подметить, что до сих пор так и не удалось выяснить, покинул ли Илья Яббаров реалити-шоу в компании своей новой беременной избранницы Маргариты Ларченко или же звезда телепроекта ушел за ворота вслед за Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей).В свою очередь сама Алена Савкина (Рапунцель-младшая), похоже, уже давно приняла тот факт, что ее романтическая история с Ильей Яббаровым давным-давно подошла к концу. За несколько дней до своего ухода длинноволосая красавица советовалась со своими преданными поклонниками, у которых интересовалась покидать ли ей реалити-шоу «Дом-2» или же остаться в Периметре и попытать свою удачу в конкурсе «Человек года – 2018».По словам Алены, она хорошо понимает, что только за воротами ей посчастливится повстречать настоящую и взаимную любовь, а также создать для своего наследника полноценную и крепкую семью.