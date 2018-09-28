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На смартфоны Nokia разрешат ставить неофициальные прошивки

Производитель разрешит на смартфоны Nokia ставить неофициальные прошивки, но прежде предупреждает о том, что подобный вид разблокировки лишает телефона гарантии.
На смартфоны Nokia разрешат ставить неофициальные прошивки

К сожалению желающих, воспользоваться неофициальной прошивкой, становится не меньше. Поэтому в компании Google решили не идти против пользователей и поклонников «перепрошивки» телефонов. Пока разблокировку можно сделать только на Nokia 8, но скоро будут доступны и другие версии смартфонов. При этом любители данного действия предупреждаются о том, что даже если они вернут гаджету стандартный ОС, заблокировав прежний загрузчик, гарантия на такой аппарат действовать всё равно не будет.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:30

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