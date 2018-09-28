NASA: За 100 лет земная ось сдвинулась на 10 сантиметров из-за глобального потепления

Сотрудники NASA уверены, что на смещение земной оси повлияло таяние ледников и конвенция вещества мантии. Причиной этому является изменение климата и повышение температурного режима. Гренландия по отношению к Северному полюсу расположена под углом 45 градусов, общая масса этого региона может влиять на вращение земной оси, которая по наблюдению учёных, за последнее столетие сдвинулась на 10 сантиметров.Отмечается, что несколько лет назад ледник Вавилова, который находится между Красным морем и морем Лаптевых, стал стремительно таять. Его размеры сократились на сотню метров, а так называемая шапка стала меньше на 4,5 кубических километров. Этого достаточно для того, чтобы покрыть льдом американский город Вашингтон.