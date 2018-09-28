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Эксперт поделился мнением о третьем подозреваемом в расследовании дела Скрипалей

The Telegraph сообщила про третьего подозреваемого в расследовании отравления Скрипалей. По данному вопросу «Политэксперту» дал интервью независимый российский журналист Александр Асафов.

Эксперт поделился мнением о третьем подозреваемом в расследовании дела Скрипалей


В материалах The Telegraph значится, что якобы представителями контртеррористического подразделения британской полиции была установлена личность 3-го подозреваемого в данном деле. СМИ передают, что новый подозреваемый тоже является сотрудником ГРУ. При этом его имя не разглашается. Издание сообщает, что этот человек собирал данные о перемещении Скрипаля, а также передавал их Боширову и Петрову. Одна часть сведений содержит план переулка, где размещался бывший дом Скрипаля.

Политолог Александр Асафов указал на полную нелепость данного заявления. По словам специалиста, ГРУ давно уже не существует в том виде, непосредственно каким его понимает пресса, спецслужбы и политики Великобритании. Журналист отметил, что все домыслы в данном случае не подкреплены, все держится на абсолютно абсурдных обвинениях. Журналистские расследования построили на неочевидных выводах.


 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

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