Эксперт поделился мнением о третьем подозреваемом в расследовании дела Скрипалей

В материалах The Telegraph значится, что якобы представителями контртеррористического подразделения британской полиции была установлена личность 3-го подозреваемого в данном деле. СМИ передают, что новый подозреваемый тоже является сотрудником ГРУ. При этом его имя не разглашается. Издание сообщает, что этот человек собирал данные о перемещении Скрипаля, а также передавал их Боширову и Петрову. Одна часть сведений содержит план переулка, где размещался бывший дом Скрипаля.Политолог Александр Асафов указал на полную нелепость данного заявления. По словам специалиста, ГРУ давно уже не существует в том виде, непосредственно каким его понимает пресса, спецслужбы и политики Великобритании. Журналист отметил, что все домыслы в данном случае не подкреплены, все держится на абсолютно абсурдных обвинениях. Журналистские расследования построили на неочевидных выводах.