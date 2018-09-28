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На AnTuTu протестировали смартфон Oppo Find X с 10 ГБ памятью

Стали известны результаты тестирования смартфона Oppo Find X с 10 ГБ памятью. Тестирование проходило на бенчмарке AnTuTu.
На AnTuTu протестировали смартфон Oppo Find X с 10 ГБ памятью

Смартфон Oppo Find X по результатам теста на AnTuTu получил 271,362 баллов. Поклонники ожидали более высокой оценки, и с нетерпением ждут финальной версии гаджета. В сравнении с моделью на 8 ГБ памяти, инсайдеры не видят особо большой разницы в функциональных способностях Oppo Find X на 10 ГБ.

Однако новшество в этой модели всё-таки есть – это моторизированный слайдер с 25-мегапиксельной камерой. Производитель смартфона утверждает, что лицевая разблокировка экрана с очень высокой степенью защиты.

Прогнозируемая цена смартфона Oppo Find X с 10 ГБ памятью составляет более 1 тысячи долларов.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:15

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