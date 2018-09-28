Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров снялись в клипе дочери Григория Лепса

«А не хайпануть ли нам?» - спрашивает Григорий Викторович у Филиппа Бедросовича.

«Очень красиво поют! Молодцы девчонки! Не только очень красивые, но и невероятно талантливые! А это очень важно в современном шоу-бизнесе! Ведь сейчас внешностью мало кого можно удивить, а вот вокальными способностями..это да! Успехов вам девочки!», «Красавицы! Каждая песня лучше предыдущей! Очень благодарна вам за то, что вы можете порадовать не только глаза, но и уши! Сейчас очень мало таких артистов!», «Какие же в группе «Cosmos Girls» все милые и красивые!!! А эти естественные лица, сочные и яркие наряды..а музыка..Классс!», «Мне очень нравится, что у этих девушек очень зажигательные песни! Легкие, непринужденные и ритмичные!», «Девочки, вы просто умнички большие! Поздравляю вас с еще одним видеоклипом! Больших вам успехов и дальше! Дерзайте! Я уверена, что у вас точно получиться покорить музыкальный Олимп!!!» - продолжают активно писать интернет-пользователи.

«Иконы я приобретаю у частных коллекционеров, бывает, что продают, деньги нужны. Реже на аукционах - есть много разных – Sotheby's, MacDougall's... Старшая дочь Инга тоже занимается искусством, но у нее свое направление, у меня - свое. Когда мне нужна помощь, я к ней обращаюсь за советом. В этот раз тоже. Очень много людей задействовано в создании этой выставки. Иконы дорогие, ценные, - люди вот посмотрят. Много историй с ними связано. Порядка 200 икон, в основном известных мастеров. За сохранность точно не опасаюсь, вряд ли в этом месте можно что-то украсть», - недавно признался журналистам Григорий Лепс.

Ни для кого не является секретом, что музыкальный коллектив под названием «Cosmos Girls» не так давно появился на российской эстраде, тем не менее, группе уже удалось обзавестись армией ярых поклонников. На днях девушки официально презентовали свой новый видеоклип, главными героями которого стали самые популярные на сегодняшний день звезды российского шоу-бизнеса.Несколько часов назад в Интернете появился провокационный видеоролик музыкального коллектива «Cosmos Girls» на песню «Mama Ama Rich». Группа состоит из трех девушек. Несмотря на то, что коллектив на сцене появился совершенно недавно, девушкам уже удалось сделать невероятное и покорить своим талантом практически каждого.А все дело в том, что уже во втором видеоклипе группы «Cosmos Girls» снялся весь цвет отечественной светской тусовки. Сергей Шнуров вовсю выкатывает юных артисток на рикше, а Филипп Киркоров и вовсе наводит девушкам красоту. Помимо этого в видеоролике снялся и музыкальный продюсер коллектива – Григорий Лепс, который по совместительству является отцом одной из вокалисток.Также в клипе появляются такие популярные и многими любимые музыканты, как Дмитрий Билан, Эмин и даже поющая телеведущая Ольга Бузова. Завязка интриги начинается со сцены в респектабельной гостинице, где Григорий Лепс общается со своим хорошим другом Филиппом Киркоровым и старые кореша принимают довольно неожиданное решение.По ходу сюжета видеоклипа юные артистки тратят все деньги своего красавчика-покровителя с его карты Gold. Девушки вовсю гуляют по бутикам и скупают все дорогостоящие наряды, ужинают в роскошных заведениях, наводят красоту в SPА и салонах красоты, а также позируют в купальниках на шикарных курортах.За всеми приключениями юных артисток внимательно наблюдает, хитро прищурив глаза, известнейшая телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» и восходящая исполнительница Ольга Бузова. Стоит подчеркнуть, что Оля уже довольно давно является общепризнанной принцессой не только социальной сети Instagram, но и всего Интернета.По словам Бузовой, только у настоящих принцесс может быть отменный вкус, о чем телезнаменитость и заявляет вокалисткам музыкального коллектива «Cosmos Girls».Кстати, роль красавчика-покровителя досталась российскому певцу и музыканту Эмину Агаларову. Однако деньги, которые вовсю тратят девушки в видеоклипе, оказываются вовсе не его. Чьи же они? Об этом вы сможете узнать в самом конце новой видеоработы группы «Cosmos Girls».Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день в микроблоге Григория Лепса довольно часто появляются новые яркие видеоролики новоиспеченного коллектива «Cosmos Girls». Это связано с тем, что наследница музыканта, Ева, создала с талантливыми подругами трио и сейчас вовсю записывают новые песни.Нужно сказать, что новые видеоработы Евы Лепс, дочери владельца московского футбольного клуба «ЦСКА» Александры Гинер, а также участницы российского телепроекта «Голос. Дети-5» Эден Голан получаются не только невероятно забавными, но и свежими, а также живыми. Юные артистки прекрасно смотрятся в кадре, а веселые и энергичные композиции коллектива и вовсе могут стать новыми хитами.Заметим, что преданные поклонники популярнейшего российского музыканта Григория Лепса довольно лестно отзываются о видеоклипах нового трио. Верные фанаты то и дело продолжают активно «лайкать» фотографии и видеоролики юных артисток, а также оставлять в социальной сети Instagram большое количество приятных комментариев.Напомним, что у Григория Лепса четверо детей. В первом браке у музыканта родилась дочь Инга, которая на сегодняшний день проживает в Великобритании. Вторая супруга родила исполнителю троих наследников – дочерей Николь и Еву, а также сына Вано (Ивана).Преданные поклонники Григория Лепса очень счастливы были узнать, что одна из его наследниц решила пойти по стопам своего известного отца. Отметим, что верные фанаты музыканта всегда любили получать хорошие известия от своего кумира.К слову, не так давно в социальных сетях активно обсуждалась коллекция икон Григория Лепса, которую оценили в тридцать пять миллионов долларов. По словам артиста, свою коллекцию он собирал на протяжении двадцати лет. На данный момент каждый желающий может полюбоваться эксклюзивными экспонатами в историческом музее на выставке под названием «Предивное художество».Самой дорогостоящей иконой является экспонат, который обошелся Григорию Лепсу почти в сто миллионов рублей.