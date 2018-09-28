Татьяна Устинова рассказала, как ей удалось похудеть на 100 кг

Татьяна Устинова сказала, что несколько лет назад она весила около 200 кг. Но писательница решила, что ей пора сбросить лишний вес и с тех пор многие замечают, что автор детективных романов сильно похудела. В интервью знаменитость сообщила, что сейчас ее вес составляет около 90 кг, но ее врач настаивает, чтобы писательница еще похудела.Также Татьяна Устинова рассказала, что она сбрасывала вес очень медленно, поскольку постепенно сокращала порции поедаемой пищи. Писательница призналась, что никогда не занималась спортом и делать этого в будущем не собирается.