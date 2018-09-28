В России начались реализации Kia Red Line 2018 ограниченной серии

Такой логотип имеется также на напольных ковриках, специальном дорожном наборе, задних дисковых тормозах, 15-дюймовых надёжных легкосплавных дисках. Линию подготовили на основе комплектации Luxe. Для Soul предусмотрена комплектация Comfort. Пакет опций может включать мультимедийный комплекс с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, современной камерой заднего вида.Версия Rio Red Line с «механикой» расценивается от 854 900 руб., а с «автоматом» от 894 900 руб. Специальная серия Rio X-Line с 6-ступенчатой МКПП стоит 894 900 руб. Версия с АТ-6 расценивается в 934 900 руб. Авто KIA Soul Comfort стоит 1 124 900 руб. Версия KIA Soul Luxe расценивается в 1 241 900 руб.