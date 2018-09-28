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Приложение в Google Play ворует деньги у пользователей смартфонов

Накануне стало известно о том, что мобильное приложение в Google Play ворует деньги у владельцев смартфонов. По словам экспертов, это сервис QRecorder для записи звонков.
Приложение в Google Play ворует деньги у пользователей смартфонов

Лукас Стефанко – специалист в области кибербезопасности на портале BleepingComputer опубликовал своё расследование. Выяснилось, что вредоносное ПО следило за банковскими приложениями в результате данные пользователей и текстовые сообщения с паролями оказывались у злоумышленников. При этом сама программа работала исправно, поэтому никто не догадывался о происходящем.

На данный момент установлено несколько жертв системы, общий ущерб специалисты оценили в несколько тысяч евро. В некоторых странах полицейские уже предупредили пользователей об опасности скачивания сервиса QRecorder.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 22:00

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