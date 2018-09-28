Старые акцизные марки на алкоголь действуют до конца 2018 года

27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указано, что акцизные марки образца 2012 года на алкогольную продукцию будут выдаваться до конца 2018 года. Федеральная таможенная служба проведёт инвентаризацию старых марок с полным их уничтожением до 1 января 2019 года.Раньше штриховой код на марки наносили сами производители и импортёры алкогольной продукции. Теперь введена единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) поштучного учёта алкоголя. Новые акцизные марки имеют двухмерный штрихкод прямо на Госзнаке с уникальным идентификатором ЕГАИС. Он наносится только в типографии с использованием современной криптографии.Цена 1000 штук марок составляет 1690 рублей.