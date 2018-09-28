Исаак Ньютон спрятал в своих научных трудах «дату Апокалипсиса»
Британский ученый сэр Исаак Ньютон зашифровал в своих работах «дату Апокалипсиса». В своей книге австрийский блогер и астроном Флориан Фрейштегер заявил, что ему удалось раскрыть секрет таинственной записи Ньютона, в которой указан 2060 год.
Исаак Ньютон, как и многие ученые 18 века, занимался не только точными науками, но и изучением священных писаний. В частности, будучи протестантом, он анализировал текст Библии, в которой каждое слово само по себе несет скрытый смысл. Именно из Библии, по мнению Фрейштегера, Ньютон узнал о дате Апокалипсиса.
В записях Исаака Ньютона указано, что до 2060 года апокалиптических событий не произойдет, но после этой даты человечеству стоит готовиться к «новому началу», которое превратит Землю в божье царство. Однако стоит отметить, что все предположения сделаны на основе толкования Библии, а не наблюдении за реальным миром, поэтому строгих доказательств конца света Ньютон не удосужился предоставить.
Исаак Ньютон, как и многие ученые 18 века, занимался не только точными науками, но и изучением священных писаний. В частности, будучи протестантом, он анализировал текст Библии, в которой каждое слово само по себе несет скрытый смысл. Именно из Библии, по мнению Фрейштегера, Ньютон узнал о дате Апокалипсиса.
В записях Исаака Ньютона указано, что до 2060 года апокалиптических событий не произойдет, но после этой даты человечеству стоит готовиться к «новому началу», которое превратит Землю в божье царство. Однако стоит отметить, что все предположения сделаны на основе толкования Библии, а не наблюдении за реальным миром, поэтому строгих доказательств конца света Ньютон не удосужился предоставить.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 22:40