В России увеличилось количество мошеннических сайтов по продаже iPhone

Из них часть уже используют мошенники для кражи личной информации, а также данных о банковских картах. Информация передана компанией Group-IB, занимающейся предотвращением, а также расследованием киберпреступлений. Эксперты отмечают, что такие сайты создают для фишинга, а именно кражи пользовательских персональных данных, а также информации о банковских карточках. По мнению представителей компании, в первый месяц после начала реализаций потенциальная выручка двадцатки ТОП может составить примерно $500 000. На фоне презентации новых версий «яблочной» продукции эксперты самую большую опасность видят в фишинге. Так, в сентябре текущего года число фишинговых ресурсов, которые ориентированы на пользователей продукции Apple. Увеличилось вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таких ресурсов насчитывается больше 800.В компании заметили, что киберприступники копируют сайты официальных дилеров «яблочной» техники, регистрируя похожее доменное имя. Также они используют аналогичные каналы продвижения, инструменты привлечения покупателей, как в случае легальных магазинов. Мошенники оплачивают кампании в соцсетях, выкупают в поисковой выдаче приоритетные позиции, применяют pop-up-сообщения про специальные акции. Чтобы не попасть на уловки мошенников, следует избегать интернет-магазины, которые работают по предоплате. Нужно опасаться очень низкой цены, а также навязчивой рекламы. Не следует также принимать участие в розыгрышах iPhone, в случае проведения их на неофициальных ресурсах.