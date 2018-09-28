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В России увеличилось количество мошеннических сайтов по продаже iPhone

Group-IB отмечает, что в России увеличилось количество мошеннических сайтов, которые занимаются продажей iPhone. В РФ зарегистрировано свыше 12 000 доменов, предлагающих новые iPhone.
В России увеличилось количество мошеннических сайтов по продаже iPhone

Из них часть уже используют мошенники для кражи личной информации, а также данных о банковских картах. Информация передана компанией Group-IB, занимающейся предотвращением, а также расследованием киберпреступлений. Эксперты отмечают, что такие сайты создают для фишинга, а именно кражи пользовательских персональных данных, а также информации о банковских карточках. По мнению представителей компании, в первый месяц после начала реализаций потенциальная выручка двадцатки ТОП может составить примерно $500 000. На фоне презентации новых версий «яблочной» продукции эксперты самую большую опасность видят в фишинге. Так, в сентябре текущего года число фишинговых ресурсов, которые ориентированы на пользователей продукции Apple. Увеличилось вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таких ресурсов насчитывается больше 800.

В компании заметили, что киберприступники копируют сайты официальных дилеров «яблочной» техники, регистрируя похожее доменное имя. Также они используют аналогичные каналы продвижения, инструменты привлечения покупателей, как в случае легальных магазинов. Мошенники оплачивают кампании в соцсетях, выкупают в поисковой выдаче приоритетные позиции, применяют pop-up-сообщения про специальные акции. Чтобы не попасть на уловки мошенников, следует избегать интернет-магазины, которые работают по предоплате. Нужно опасаться очень низкой цены, а также навязчивой рекламы. Не следует также принимать участие в розыгрышах iPhone, в случае проведения их на неофициальных ресурсах.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45

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