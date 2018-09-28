В реке Кубань в Краснодаре было обнаружено тело мужчины
В Краснодаре в реке Кубань был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил Краснодарский Следственный комитет.
По предварительным данным, труп мужчины обнаружили местные жители. Тело находилось далеко от берега, и люди позвонили в правоохранительные органы и вызвали спасателей, которые достали мертвого мужчину из воды. Следователь Ольга Якубенко рассказала, что на данный момент личность погибшего мужчины устанавливается. Также тело осматривают специалисты, чтобы выяснить причину смерти.
Сейчас проводится доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранительными органами.
По предварительным данным, труп мужчины обнаружили местные жители. Тело находилось далеко от берега, и люди позвонили в правоохранительные органы и вызвали спасателей, которые достали мертвого мужчину из воды. Следователь Ольга Якубенко рассказала, что на данный момент личность погибшего мужчины устанавливается. Также тело осматривают специалисты, чтобы выяснить причину смерти.
Сейчас проводится доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранительными органами.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30