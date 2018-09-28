АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

В реке Кубань в Краснодаре было обнаружено тело мужчины

В Краснодаре в реке Кубань был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил Краснодарский Следственный комитет.
В реке Кубань в Краснодаре было обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, труп мужчины обнаружили местные жители. Тело находилось далеко от берега, и люди позвонили в правоохранительные органы и вызвали спасателей, которые достали мертвого мужчину из воды. Следователь Ольга Якубенко рассказала, что на данный момент личность погибшего мужчины устанавливается. Также тело осматривают специалисты, чтобы выяснить причину смерти.

Сейчас проводится доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранительными органами.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лучше миллион в руке, чем Бузова в небе»: В Сети
Ученые нашли в космосе противоречащий законам
Ученые объяснили, как растения определяют время
«Сбербанк» начинает выдачу кредитов без справок о
Учёные: Цивилизация майя была устроена
Избитая любовница Ильи Яббарова, от которого
Дочке Эммануила Виторгана исполнилось семь месяцев
В реке Кубань в Краснодаре было обнаружено тело
Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с
В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном
Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров
Яна Кошкина рассказала о своей любви к Владимиру
В продаже появилась очередная итерация Geely
В Воронеже жители Северного микрорайона из-за
Смартфон Samsung Galaxy Note 9 выйдет в цвете
Кроссовер Zotye T600 новой генерации появится в
Разработчики выпустили новый трейлер игры Fallout
Учёные: Новые противозачаточные таблетки
В Красноярском крае продолжат повышение зарплаты
В Воронеже молодая женщина повисла вверх ногами
Александра Черно из просто страшненькой
«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2»
Microsoft в ноябре прекратит поддержку Skype 7
В Ростове автобус совершил наезд на семью с
В Таганроге на три дня приостановят подачу воды
Infiniti выставила новый прототип Project Black S
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» готов
Вице-президент Lenovo показал смартфон Lenovo Z5
Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей
В Москве душевнобольной мужчина неделю прожил с
Просмотреть все новости